Samsun Canik Belediyesi zabıta ekipleri, marketlere yönelik denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerine devam ediyor. Raf, kasa fiyat uygunluğu, gramaj, hijyen ve ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol eden zabıta, ilçede uygunsuz bir şekilde ürün satılmasına müsaade etmiyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların sağlığını korumak, onların hijyenik ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirtti.