Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İlçedeki yaz Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayıp Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilerle buluşan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencileri tebrik ederek onlara hediyeler verdi. Başkan Sandıkçı’ndan elinden hediye alan öğrenciler sevinç dolu anlar yaşarken, veliler eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kurslarda eğitim alarak Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve velilerle yakından ilgilenen, onlarla uzun süre sohbet eden Başkan Sandıkçı, düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencileri tebrik ederek onlara hediyeler verdi.

Öğrencileri tebrik eden Başkan Sandıkçı, “Yaz tatili sürecinde derslerine gayretle çalışarak, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen kıymetli yavrularımızı yürekten tebrik ediyorum. Çocuklarımızın neşelerine ortak olduğumuz bu güzel programda onların yüce kitabımızla iç içe olduklarını görmenin mutluluğunu ailelerimizle birlikte paylaştık. Tilavetlerini heyecan içerisinde dinledik. Öğretmenlerimize, ailelerimize ve öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüce Mevla hepimize Kur’an ışığında bir ömür sürmeyi nasip eylesin” dedi.

Öğrencilerin, Başkan İbrahim Sandıkçı’ya kitaplarını imzalattığı anlar ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.