Samsun’un Canik Belediyesi tarafından ilçede bulunan atık toplayıcıları kayıt altına alınacak.

Samsun’un Canik Belediyesi tarafından ilçede bulunan atık toplayıcıları kayıt altına alınacak.

Canik Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Toplayıcıları Genelgesi gereğince herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın çalışan atık toplayıcılarını kayıt altına alacak. Canik Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren atık toplayıcılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden kayıt altına alarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde geri dönüşüm atıklarının toplanmasını sağlayacak.

Atık toplayıcıları denetlenecek

“İlçemizde herhangi bir işletmede kaydı olmayan atık toplayıcıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıt olmadan atık toplayamayacak” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte ilçemizdeki atık toplayıcılarının çalışma şartlarını belediye meclisimizde aldığımız kararla belirledik. Aldığımız kararla atık toplayıcılarının ve çevre güvenliğini sağlıyoruz. Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne dâhil olan atık toplayıcılar bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartına sahip olacaklar. İlçemizde kayıt dışı, çevre sağlığını tehdit edecek şekilde atık toplayan kişilere müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüştürülebilir atıklar kayıt altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022/6 sayılı “Atık Toplayıcıları” konulu genelge kapsamında ülke genelinde kayıt dışı atık toplayıcılığının önüne geçilecek. Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıt olmayan ve bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartına sahip olmayan kişiler atık toplayıcısı olarak çalışamayacak. Sıfır Atık Bilgi Sistemi’yle atık toplayıcıları, geri dönüştürülebilir atıkların türü ve miktarı kayıt altına alınacak.

Kayıtlar başladı

Canik’te kayıtlı bir şekilde atık toplayıcılığında bulunmak isteyen 18 yaş ve üzeri vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, iletişim bilgileri ve sağlık raporu ile birlikte Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek. Yabancı uyruklu atık toplayıcıların ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Yabancı Çalışma İzin Belgesi ile başvurabileceği bildirildi.