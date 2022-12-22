Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sıfır Atık Köyü’nde çocuklar, ata tohumu yetiştirirken, sürdürülebilir tarım konusunda eğitim alıyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sıfır Atık Köyü’nde çocuklar, ata tohumu yetiştirirken, sürdürülebilir tarım konusunda eğitim alıyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen Sıfır Atık Köyü Projesi’yle çocuklara sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği, sıfır atık, doğa ve çevre bilinci konularında uygulamalı bir şekilde yerinde eğitim verilirken, Sıfır Atık Köyü’nde oluşturulan kapalı sera alanlarında çocuklar ata tohumu yetiştiriyor.

Çocuklar ata tohumu yetiştiriyor

Sıfır Atık Köyü’nde binlerce öğrenciyi ağırladıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Şehrimizin farklı ilçelerinden binlerce çocuğumuzu Sıfır Atık Köyü’nde ağırladık ve ağırlamaya devam ediyoruz. Sıfır Atık Köyü’nde oluşturduğumuz atölyelerimizde çocuklarımıza sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği, sıfır atık, doğa ve çevre bilinci konularında uygulamalı bir şekilde eğitim veriyoruz. Sıfır Atık Köyümüzde özel olarak oluşturduğumuz bahçe ve kapalı sera alanlarında çocuklarımız ata tohumu üretiyor. Özellikle doğal, yerli üretimin ve sürdürülebilir tarımın nasıl yapıldığını çocuklarımıza yerinde öğretiyoruz. Çocuklarımızın yetiştirdikleri fidanları onlarla birlikte bahçe ve kapalı sera alanlarımızda toprakla buluşturuyor, yetişme aşamalarını birlikte takip ediyoruz. Bu alanları çocuklarımıza emanet ederek sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlıyoruz. Sıfır Atık Köyümüzde bu yıl ata tohumlarından 15 çeşit sebze ürettik. Sıfır Atık Köyümüzde üretim çeşitliliğimizi artıracak, çocuklarımızla birlikte ata tohumu üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Geri dönüşüm malzemelerin üretildi”

Sıfır Atık Köyü’nde dönüştürülebilir malzemelerden oyun alanlarının oluşturulduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımıza geri dönüştürülebilir malzemelerden neler yapılabileceğini göstermek amacıyla Sıfır Atık Köyümüzün içerisinde dönüştürülebilir malzemelerden oyun alanları oluşturduk. Sıfır Atık Köyümüzde oluşturduğumuz atölyelerimizde çocuklarımızın birlikte geri dönüşüm malzemelerinden çalışmalar yapıyoruz. Bu vesileyle çocuklarımız geri dönüşüm malzemelerinden birbirinden kıymetli ve hayal gücü bir o kadar yüksek çalışmalara imza attılar. Çocuklarımız Sıfır Atık Köyümüzde geri dönüşümün önemini eğlenirken öğreniyor, doğa ve çevre bilinci kazanıyor” diye konuştu.

Canik’te dikey seralar hayat buldu

İlçede öğrenciler tarafından geliştirilen sürdürülebilir tarım projelerine destek verdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde gençlerimiz tarafından geliştirilen sürdürülebilir tarım projelerine gerekli desteği sağlıyoruz. Belediye olarak desteklediğimiz ‘Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Harekete Geç’ Erasmus Projesi kapsamında ilçemizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin hazırladıkları dikey seraların açılışını geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. İnşallah öğrencilerimiz burada okullarında oluşturdukları dikey seralarda ürün yetiştirecek ve sürdürülebilir tarımı uygulayarak öğrenecekler. Bizlerde çocuklarımız ve gençlerimizin sürdürülebilir tarımı öğrenmeleri için gerekli desteği sağlamaya, onlarda doğa ve çevre bilinci oluşması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.