SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti.

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte yeni sosyal yaşam alanlarının yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Sahada koordinasyonlu bir şekilde çalışarak yeni eser ve hizmetleri ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, "Canik’imizin çehresine değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki yüksek riskli yapıları ortadan kaldırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde ilçemiz Soğuksu Mahallesi’nde 17.5 hektar alanda yer alan depreme dayanıksız yapı stoklarını ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Yüksek riskli yapıların yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla, depreme dayanıklı ve güvenli konutların yapım çalışmalarına başlayacağız. Güvenli konutlar ve projemiz içerisinde yer alan sosyal yaşam alanlarıyla Soğuksu Mahallemizi yeni ve modern görünümüne kavuşturacağız" diye konuştu.

Canik’in çehresine yeni ve konforlu sosyal yaşam alanlarıyla değer katmayı sürdürdüklerini anlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizin tüm mahallelerine yeni sosyal yaşam alanları kazandırma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırırken, mevcut sosyal yaşam alanlarımızı yeniliyoruz. Oyun, spor ve yeşil alanlarıyla fonksiyonel, yürüyüş ve bisiklet yolları sporseverleri ağırlayan, özellikleri ve aydınlatma çalışmalarıyla mahallelerimize değer katan yeni sosyal yaşam alanlarını hemşehrilerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.