Canik Belediyesi’nin yaz tatilinde çocukları camilerin manevi atmosferiyle buluşturduğu ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi’, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi’ kapsamında ilçedeki camilere akın eden çocuklar ve aileleriyle buluşmaya, onlarla birlikte vakit namazlarını eda etmeyi sürdürüyor. İlçede geleneksel olarak düzenlenen projenin, bu seneki hediye töreni hazırlıklarının başladığını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızı hediyeleriyle buluşturacağız” dedi.

“Veliler memnun, çocuklar heyecanlı”

Çocukların, ilçede geleneksel olarak düzenledikleri Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi’ne büyük ilgiyle katıldıklarını belirten Sandıkçı, proje sürecinin ardından gerçekleştirilecek olan hediye töreni hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, “Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projemiz, çocuklarımızın ve ailelerimizin yoğun ilgisi ve katılımlarıyla devam ediyor. Çocuklarımız, yaz tatili döneminde camilerimizin manevi atmosferiyle bir araya geliyor. Çocuklarımız, camilerle buluşmalarını ödüllerle teşvik ettiğimiz projemizde namaz kılma alışkanlığını ediniyor. Onların ailelerinin ellerinden tutarak neşe içerisinde camilerimize koştuklarını gördüğümüz anlar, hepimizin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Çocuklarımızı geçtiğimiz sene olduğu gibi gerçekleştireceğimiz sürprizler ve etkinliklerle dolu törenle, hediyeleriyle buluşturacağız" diye konuştu.

Canik Belediyesi, proje kapsamında 30 gün camiye giden çocuklara, Çanakkale gezisi, tablet ve bisiklet hediye edecek.