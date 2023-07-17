Samsun Canik Belediyesi, yaz aylarında artan haşerelere karşı ilçenin dört bir köşesini ilaçlıyor.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında vatandaşların herhangi bir sağlık problemi yaşamaması adına ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisinek, karasinek ve larvalara karşı Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerle koordineli bir şekilde ilaçlama çalışması yapan Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Canik’teki tüm mahallelerde sıkı bir şekilde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarıyla haşereye geçit vermiyor.

“Vatandaşlarımızın sağlığı için sahadayız”

Vatandaşların yaz aylarında artan haşereler karşısında herhangi bir sağlık problemi yaşamaması adına ilçe genlinde ilaçlama çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizin her noktasında titizlikle gerçekleştirmeye devam ettiğimiz ilaçlama çalışmalarıyla yaz aylarında artış gösteren haşerelerin vatandaşlarımızın sağlığı açısından bir tehdit unsuru olmasının önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanlarını, caddelerimizi, sokaklarımızı, bilhassa ailelerimizin ve çocuklarımızın birlikte vakit geçirdiği parklarımızı özenle ilaçlıyoruz. Sivrisinek, karasinek ve larvalara karşı etkin mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için sahadayız” dedi.