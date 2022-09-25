Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında düzenlenecek kurslar için kayıtlar başladı.

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında düzenlenecek kurslar için kayıtlar başladı.

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki faaliyetlerin sürdürüldüğü Hanım Konakları’nda yeni dönem kurs kayıtları başladı. Biçki-dikiş, el sanatları, dekoratif ürünler, aşçılık-pastacılık, iğne oyaları, Kur’an-ı Kerim, Arapça, tefsir, takı tasarımı, kağıt rölyef, mefruşat, kuaförlük-cilt bakım kurslarının yanı sıra işaret dili, anne destek, psikolojik danışmanlık, kuaförlük hizmeti eğitimleri ile Sağlık ve Kişisel Gelişim Seminerleri düzenlenecek.

Hanım Konakları’nda pek çok alanda düzenlenen kursların yeni dönemde devam edeceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemize kazandırdığımız Hanım Konaklarımızda bugüne kadar yüzlerce hanım kardeşimize sertifikalı kurs imkanı sağladık. Yeni dönemde de pek çok alanda hanım kardeşlerimize yönelik kurslar düzenleyeceğiz. Canikli hanımlar ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre istedikleri kurslara başvurabilecek” dedi.

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda düzenlenecek kurslara başvurmak isteyen kadınlar 15 Ekim tarihine kadar kendi mahallelerinde bulunan Canik Belediyesi Hanım Konakları’na başvuru yapabilecek.