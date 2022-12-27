Samsun’un Canik Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen "TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi" gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Samsun’un Canik Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen "TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi" gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilere model roket ve hava araçları eğitimi verildiği TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi, öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Yeni eğitim döneminde aldıkları eğitimler çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirecek olan öğrenciler TEKNOFEST 2023 yarışmalarına katılacak. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz TEKNOCANİK Projemizle aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirecek, ülkemiz ve milletimiz için önemli çalışmalara imza atacaklar” dedi.

Canik Belediyesi’nden gençlere tam destek

TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitimi Projesi ile gençlerin bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalar gerçekleştireceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projemizi ilçemizde hayata geçirdiğimiz günden bu güne dek binlerce öğrencimize ücretsiz bir şekilde model roket ve hava araçları eğitimi verdik. Onların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini arttırırken, bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağladık. Öğrencilerimize alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz bir şekilde teorik ve uygulamalı bir şekilde eğitim verdiğimiz TEKNOCANİK Projemizle öğrencilerimize eğitimler için gerekli ortamı hazırlarken, uygulama eğitimlerinde gerekli envanter ve materyalleri karşıladık. Yeter ki gençlerimiz hayallerindeki çalışmaları gerçekleştirsin. Ben inanıyorum ki gençlerimiz TEKNOCANİK Projemizle aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirecek, ülkemiz ve milletimiz için önemli çalışmalara imza atacaklar” dedi.

Canik TEKNOFEST 2023 yolunda

TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi kapsamında TEKNOFEST 2023’e hazırlanan takımlara eğitim ve malzeme desteği vereceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projemiz kapsamında eğitim ve malzeme desteği sağlayarak TEKNOFEST Yarışmalarına hazırladığımız lise ve üniversite takımlarımız yarışmalarda derece elde etti. Üniversite takımımız TEKNOFEST yarışmaları kapsamında dünyada ilk defa gerçekleştirilen dikey inişli roket yarışmasında şehrimizde düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’de gerçekleşen final etabında mücadele etti. İnşallah bu senede TEKNOCANİK Projemizle gençlerimize destek vereceğiz. Onları TEKNOFEST yarışmalarına hazırlayacağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek TEKNOFEST 2023’te birinci olarak bizleri gururlandıracaklar” diye konuştu.

Canik Belediyesi Roket Takımı’ndan başarı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye bünyesinde kurulan dört adet takımla TEKNOFEST 2023 yarışmalarına katılacaklarını söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizi TEKNOFEST 2023 yarışmalarında belediyemiz bünyesinde kurduğumuz dört takımla temsil edeceğiz. İlçemizdeki lise öğrencilerimizden oluşturduğumuz üç lise takımımız Lise kategorisi İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’nda, bir lise takımız ise lise kategorisi Roket yarışmasında mücadele edecek. Lise kategorisi Roket Yarışması’nda mücadele edecek Canik Belediyesi Roket Takımımız, final yarışmaları öncesinde gerekli üç rapor aşamasından ilki olan Ön Tasarım Raporu’nu (ÖTR) başarıyla tamamladı. İnşallah takımımız bundan sonraki süreçte Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Atış Hazırlık Raporu’nu (AHR) başarıyla tamamlayıp final etabında birinci olacak” ifadelerini kullandı.