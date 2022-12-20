Canik Belediyesi, engelsiz yaşam parkını ilçeye kazandırıyor.

Canik Belediyesi, engelsiz yaşam parkını ilçeye kazandırıyor.

Canik Belediyesi, Samsun’un en kapsamlı engelsiz parklarından biri olma özelliğine sahip olan Uludağ Engelsiz Yaşam Parkı’nın yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, içerisinde engelli bireyler için özel olarak tasarlanan oyun grupları, spor, aktivite ve dinlenme alanları ile kafeteryanın yer alacağı Uludağ Engelsiz Yaşam Parkı’nın kısa bir süre içerisinde tamamlanıp, vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

“Özel olarak tasarlandı”

Uludağ Engelsiz Yaşam Parkı’nın engelli vatandaşlar için özel olarak tasarlandığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Engelli vatandaşlarımız için özel olarak tasarladığımız Uludağ Engelsiz Yaşam Parkımızın yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan üzerinde çalışmalarına devam ettiğimiz Uludağ Engelsiz Yaşam Parkımızı engelli vatandaşlarımız için özel olarak tasarladık. Şehrimizin en kapsamlı engelsiz parkı olma özelliğine sahip olan Uludağ Engelsiz Yaşam Parkımızın içerisinde engelli vatandaşlarımız için özel olarak tasarlanan yeni nesil oyun grupları, spor ve dinlenme alanları, kafeterya ve birçok farklı aktivite alanı yer alacak. Parkımızın yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz”

İlçedeki engelli vatandaşlara yönelik desteklerin devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizde engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızı ekiplerimizle evlerinde ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Gerekli ihtiyaçlarını ekiplerimizle ulaştırıyoruz. Akülü ve manuel sandalye desteklerimizi sürdürürken, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürmeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.