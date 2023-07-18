Samsun Canik Belediyesi, personellerine yönelik eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Canik Belediyesi, personellerine yönelik eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye personelleri, Canik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim programı dâhilinde mesleki ve kişisel gelişim, programlama, yazılım, iş sağlığı ve güvenliği, afetler ve korunma bilinci, sıfır atık ve çevre bilinci gibi çeşitli konu başlıklarında eğitimlerle buluşturuluyor. Alanında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitim programları çerçevesinde, Canik Belediyesi personellerine teorik ve uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

Alanında uzman isimlerden eğitim

Belediye personellerine yönelik eğitimlerin belirlenen eğitim takvimi çerçevesinde devam ettiğini vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyemizde personellerimize yönelik eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın mesleki gelişimlerini devam ettirmeleri açısından eğitim çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Eğitimlerimizde, alanında uzman isimleri ekip arkadaşlarımızla bir araya getiriyor, belediyemiz de hem mesleki hem de sosyal hayat içerisinde oldukça önemli olan konu başlıklarında eğitim programları düzenliyoruz. Ekip arkadaşlarımızın mesleki kariyerlerine katkı sağlayacak eğitim ve seminer programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.