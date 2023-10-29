Samsun’un Canik ilçesinde, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler için de Çanakkale gezisi düzenlendi.

Canik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in 100. yılında caddeleri, sokakları Türk bayraklarıyla renklendiren Canik Belediyesi, ilçede ‘Canik Bayrak Yürüyüşü’ düzenledi. Dev Türk bayrağı eşliğinde her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sevinçle karşılandı. Etkinlikler çerçevesinde Canik Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda açtığı stant vatandaşlar tarafından ilgiyle ziyaret edilirken, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı.

İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü vatandaşlarla birlikte coşku içerisinde kutladıklarını söyleyen Başkan Sandıkçı, “Canik’imizde Cumhuriyetimizin 100’ücü yılını vatandaşlarımızla birlikte coşkuyla kutladık. Al bayrağımız ile süslediğimiz ilçemizde düzenlediğimiz programlarla 100’üncü yıl coşkusunu tüm hemşehrilerimizle paylaştık. Gençlerimizi şehitler diyarına yolcu ederken, gerçekleştirdiğimiz bayrak yürüyüşü ile milletimizin içerisinde taşıdığı bağımsızlık ruhunu bir kez daha göstermiş olduk. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddes değerler uğrunda şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.