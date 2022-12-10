Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da gerçekleştirdiği toplu açılış töreni öncesinde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canikli vatandaşlarla ilçede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da gerçekleştirdiği toplu açılış töreni öncesinde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canikli vatandaşlarla ilçede bir araya geldi.

İlçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ellerinde çiçekler, “Canik Türkiye Yüzyılı’na Hazır”, “Türkiye Yüzyılı Canik Yüzyılı” yazılı pankartla ve mehteran takımı ile büyük bir coşkuyla karşılayan Canikli vatandaşlar, sevinç tezahüratları attı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda, (CAMEK) kursiyerler tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti.

“Bizler Cumhurbaşkanımıza sevdalıyız”

Canik için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canikli vatandaşlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir coşku ve sevinçle karşıladık. Samsunumuzda gerçekleştirdiği toplu açılış törenine hep birlikte katılarak bu tarihi ana şahit olduk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışıyor ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden sevdalıyız. İlçemiz Canik ve vatandaşlarımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“İlçemiz kazandırdığımız yatırımlarla gelişmeye devam ediyor”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin kazandırılan yatırımlarla gelişme kaydettiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilçemize kazandırdığımız yatırımların açılışı gerçekleşti. Bu mutluluğu tüm hemşehrilerimizle birlikte paylaştık. Merkezi hükümet yatırımlarımız ve belediye olarak ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizin çehresi her geçen gün değişiyor, güzelleşiyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren birçok proje ve yatırımı ilçemize kazandırdık. İstihdama yönelik öncü çalışmalar gerçekleştirdik. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı planlı bir şekilde büyük bir titizlikle tamamladık. İlçemiz kazandırdığımız yatırımlarla gelişmeye devam ediyor. Sağlıktan spora, eğitimden, kültüre her alanda ilçemize yeni yatırımlar kazandırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.