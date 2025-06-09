SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediyesi’nin ilçede gerçekleştirdiği Kurban Bayramı bayramlaşma programında bayram sevinci paylaşıldı.

Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği Kurban Bayramı bayramlaşma programı coşku dolu anlara sahne oldu. Canik’te bayram sevincinin paylaşıldığı programda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Yusuf Ziya Yılmaz ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı programda çocukların ve gençlerin, Başkan İbrahim Sandıkçı’yla bayramlaşmak için adeta birbirleriyle yarıştığı anlarsa yüzleri gülümsetti.

Belediyenin hizmet binasında gerçekleşen programda vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde geleneksel hale getirdiğimiz Kurban Bayramı Bayramlaşma Programımızı, hemşehrilerimizin yoğun katılımı eşliğinde gerçekleştirdik. Rabbim, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlarla kavuştursun. Mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şampiyon sporcular ve vatandaşlar katıldı.