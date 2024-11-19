Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni parklar ve sosyal yaşam alanları kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Merkez ve kırsal mahallelerin tamamına yeni parklar ve sosyal yaşam alanları inşa etmeye devam ettiklerine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, parkları çocuklar için yeni ve çeşitli oyun gruplarıyla donattıkları ifade etti. İlçede yapımını tamamladıkları yeni sosyal yaşam alanları ile oyun parklarını, çocukların ve ilçe sakinlerinin hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizin çehresine değer katan, yeşil alanlarıyla nefes olan yeni sosyal yaşam alanlarını çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Canik’e kazandırdıkları yeni parklar ve sosyal yaşam alanlarının birçok özelliği içerisinde barındırdığını kaydeden Sandıkçı, "Canik’imizin tüm mahallelerine yeni parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Parklarımızda ve sosyal yaşam alanlarımızda farklı oyun gruplarıyla donatılan oyun alanlarını çocuklarımızın kullanımına sunuyoruz. Sosyal yaşam alanlarımızda ve parklarımızda yeşil alanlar oluşturuyoruz. Oyun, spor, dinlenme ve yeşil alanlarıyla her detayını en ince ayrıntısıyla düşünerek yapımını tamamlayıp hazır hale getirdiğimiz yeni sosyal yaşam alanlarını ve parkları, çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Güvenli parklar

İlçeye kazandırdıkları tüm parklara güvelik sistemleri yerleştirdiklerini anlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde hayata geçirdiğimiz Güvenli Parklar Projesi’yle tüm parklarımızı ve sosyal yaşam alanlarımızı 7/24 gözetim altında tutuyoruz. Kullanımda olan tüm park ve sosyal yaşam alanlarımızda olduğu gibi, yeni kazandırdığımız parklarımız ve sosyal yaşam alanlarımıza da vakit kaybetmeden güvenlik sistemlerinin kurumlarını gerçekleştiriyoruz. Güvenli, fonksiyonel ve çehreye değer katan yeni sosyal donatı alanlarını Canik’imize kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.