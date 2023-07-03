Samsun’un Canik ilçesinde belediye tarafından ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları kayıtları devam ediyor.

Çocukları yaz tatili döneminde sporla bir araya getirerek onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunan Canik Belediyesi, yaz spor okullarında öğrencilere branşlarına uygun ve özel olarak hazırlanan parkur ve eğitim alanlarında eğitim veriyor.

7-12 yaş arası çocuklar, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarında, kickboks, boks, muay thai, wushu, tekvando, güreş, basketbol ve futbol branşlarında ilgi alanlarına göre dilediği spor branşına başvuruda bulunarak ücretsiz olarak eğitimlere katılabiliyor. Alanında uzman antrenörlerin çocuklara özel olarak hazırlanan çalışma programı çerçevesinde birebir eğitim verdiği Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda çocuklar, her branş için ayrı olarak hazırlanan parkur ve eğitim alanlarında çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları’na 7-12 yaş aralığında çocukların başvuru yapabileceği, çocukların, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’ne bireysel olarak veya belediyenin telefon hattından eğitimler ve çalışma takvimi hakkında detaylı bilgi alabileceği kaydedildi.