Canik Belediyesi tarafından İlköğretim Haftası kutlamalarında toplam 100 öğrenciye çekilişle kırtasiye seti hediye edilecek.

Canik Belediyesi tarafından İlköğretim Haftası kutlamalarında toplam 100 öğrenciye çekilişle kırtasiye seti hediye edilecek.

Canik Belediyesi tarafından İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen çekilişte bir bisiklet, bir akıllı saat ve bir tablet bilgisayar sahibini bulurken, 100 öğrenciye de kırtasiye seti hediye edilecek. Başvuruların Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı çekilişin son katılım tarihinin 30 Eylül olduğu bildirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden tüm yavrularımızın İlköğretim Haftası’nı kutluyorum. Okulların yeni açıldığı bu ilk haftada biz de Canik Belediyesi olarak yurt genelinde düzenlemiş olduğumuz çekiliş programıyla çocuklarımızın bu heyecanına ortak olmak istedik. Daha önce de gerçekleştirdiğimiz çekilişlerimizde olduğu gibi çeşitli hediyelerle onların yüzünü güldürmeyi amaçladık” diye konuştu.