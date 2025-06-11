Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen ÇEDES Kültür Şenliği, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da çocuklarla ve gençlerle bir araya gelerek keyifli anlara ortak oldu.

Kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasını amaçlayan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) Projesi" çerçevesinde Canik’te düzenlenen şenlikte, Başkan İbrahim Sandıkçı çocuklarla uzun süre sohbet etti, etkinliklere katıldı ve ikramlarda bulundu. Atölye çalışmaları, eğitici oyunlar ve çeşitli aktivitelerle dolu geçen etkinlikte çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

"Milli ve manevi yönleri güçlü nesiller yetiştiriyoruz"

Canik’te uygulanan sosyal ve kültürel projelerle çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, "Hayata geçirdiğimiz projelerle çocuklarımızın bilim ve teknolojiye hakim bireyler olmalarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle de donatılmalarını hedefliyoruz. Aile yılı kapsamında aile içi iletişimi güçlendiren çalışmalara da özel önem veriyoruz" dedi.

Katılım yoğundu

Canik Belediyesi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe; Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, öğretmenler, veliler ve çok sayıda çocuk katıldı.