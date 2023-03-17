Canik Belediyesi’nin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programla Çanakkale şehitleri anıldı.

Canik Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla ilçede ‘Çanakkale Destanı’ tiyatro gösterisi düzenlendi. Öğrenciler, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Çanakkale Destanı’ adlı tiyatro gösterisini dikkatle izledi. Tiyatro gösterisinde duygu dolu anlar yaşayan yüzlerce öğrenci, Çanakkale’de düşman askerlerine geçit verilmediğini anlatan sahnelere ise büyük bir coşkuyla eşlik etti. Öğrencilerle birlikte tiyatro gösterisini seyreden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin vatan ve bağımsızlık uğrunda yazdığı şanlı destanın adıdır” dedi.

Öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı

Canik Belediyesi, ilçede düzenlediği ‘Çanakkale Destanı’ adlı tiyatro gösterisiyle yüzlerce öğrenciyi Çanakkale Zaferi temalı tiyatro oyunuyla buluşturdu. Öğrenciler, Çanakkale şehitlerinin anıldığı tiyatro gösterinde duygu dolu anlar yaşarken, tiyatroda düşman askerlerine geçit verilmediğini anlatan sahnelere büyük bir coşkuyla eşlik etti. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro öğrencilerden tam not aldı.

“Çanakkale Zaferi aziz milletimizin vatan ve bağımsızlık uğrunda yazdığı şanlı destanın adıdır”

Öğrencilerle birlikte sahnelenen tiyatro gösterisini seyreden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmada “Çanakkale Zaferi aziz milletimizin vatan ve bağımsızlık uğrunda yazdığı şanlı destanın adıdır. Bu zafer, tüm dünyaya savaşı kazanmak için sayıların önemli olmadığını, vatan ve bağımsızlık sevgisi gerektiğini göstermiştir. Aziz milletimiz imkânsızlıklara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde yurdunu savunmuş, düşmana geçit vermemiştir. Bizler ecdadımızın nasıl ve ne şartlarda mücadele ettiğini anlamalı ve Çanakkale ruhunu kuşaklarımıza aktarmalıyız. Bizler de istedik ki çocuklarımıza Çanakkale’de verilen mücadeleleri anlatım ve bir nebzede olsa zihinlerinde canlandıralım. Şehitlerimizin her türlü zorluğa rağmen vatan topraklarını korumak için verdiği mücadeleleri aktaralım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” diye konuştu.