Canik Belediyesi çocuklarda hayvan sevgisi ve koruma bilincinin oluşması amacıyla ilçede Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenledi.

Canik Belediyesi çocuklarda hayvan sevgisi ve koruma bilincinin oluşması amacıyla ilçede Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenledi.

Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Canik Belediyesi Hayme Ana Sıbyan Okulu öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kuş yuvaları ve hayvan kulübeleri huzurevi bahçesi içerisinde belirlenen noktalara yerleştirildi.

İlçede sokak hayvanları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce, “Canik Belediyesi olarak can dostlarımız için gece gündüz demeden tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Veteriner hekimlerimizle sokak hayvanlarının düzenli olarak aşılama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve belediyemize gelen ihbarlar üzerine ilçemizde sağlık problemi yaşayan hayvanlara anında müdahale ederek gerekli tedavi işlemlerini tamamlıyoruz. İlçemizin belirli noktalarına kurduğumuz mama ve su üniteleriyle can dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor, bu ünitelerin bakım ve dolumlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmek, onlara küçük yaşta hayvan sevgisi kazandırmak hepimizin görevidir. Yaşadığımız dünya, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile beraber güzelleşecektir” dedi.

Etkinliğe ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Sancak, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, hayvansever dernek temsilcileri, Canik Belediyesi Hayme Ana Hanım Konağı Sıbyan Okulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.