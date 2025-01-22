Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, üniversite öğrencilerinin Ocak ayı burs ödemelerini hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Samsun’da ve şehir dışında yükseköğrenim eğitime devam eden tüm Canikli öğrencilere burs desteği sağladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Aralık ayı burs ödemelerinin ardından Ocak ayı burs ödemelerini, öğrencilerin hesaplarına yatırdıklarını söyledi. Canik’te ilk defa üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği sağladıklarını belirten Sandıkçı, "Canik’te geleneği sürdürüyor, tüm üniversite öğrencilerimize burs desteği sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Öğrencilerimizin yanındayız"

Eğitime yönelik projelerle öğrencilere destek olmaya devam ettiklerini kaydeden Sandıkçı, "Eğitime yönelik projelerimizle öğrencilerimizin ve ailelerimizin eğitim harcamalarına destek olmaya devam ediyoruz. Canik’imizde geleneksel hale getirdiğimiz, üniversite öğrencilerimize yönelik burs desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Canik’imizde ilk defa üniversiteyi kazanan ve burs desteği programımıza başvuran tüm öğrencilerimize burs ödemelerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, öğrencilerimizin Ocak ayı burs ödemelerini hesaplarına yatırdık. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Eğitim dostu belediye ünvanımızla her daim öğrencilerimizin yanındayız. Eğitime ve eğitim hayatına dair projelerimizle öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.