Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yarıyıl tatilinde öğrencileri Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde bilim, teknoloji ve kişisel gelişim etkinlikleriyle bir araya getirdiklerini ifade etti.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirdikleri yarıyıl tatili programına öğrencilerin yoğun bir ilgiyle katıldığını belirten Sandıkçı, öğrenciler için 10 farklı atölye etkinliği düzenlediklerini söyledi. Yarıyıl tatili boyunca öğrencileri, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimizi yarıyıl tatilinde bilimden sanata, teknolojiden spora kadar birçok etkinlikle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Yarıyıl tatilini, öğrencilerin yeni ufuklara yelken açtığı ve yeteneklerini keşfettiği bir süreç haline getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Sandıkçı, "Canik’imizde öğrencilerimiz için geleneksel hale getirdiğimiz yarıyıl tatili etkinliklerimizi, bu yılda sürdürüyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz yarıyıl tatili etkinliklerinde öğrencilerimizi, doğa ve destekleyici eğitim atölyelerinin de yer aldığı 10 farklı atölye etkinliğiyle bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizin eğitici ve eğlenceli etkinliklerle yarıyıl tatili sürecini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Yarıyıl tatili boyunca öğrencilerimizi, birçok farklı alanda eğitici ve eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.