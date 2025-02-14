Samsun Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği Berat Kandili Özel Programı’na vatandaşlar yoğun ilgiyle katıldı.

Canik Belediyesi, ilçede Berat Kandili Özel Programı düzenledi. Canik Merkez Cami’de gerçekleştirilen program vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Canik’ten ve çevre ilçelerden vatandaşların Canik Merkez Cami’ye akın ettiği programda şehitler, sınır ötesinde ve ülkede görevlerini sürdüren güvenlik güçleri ile tüm dünya mazlumları için dualar edildi. Programda vatandaşlarla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların Berat Kandili’ni tebrik ederek Berat gecesinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Vatandaşlara ikramda bulunuldu

Binlerce vatandaşın Berat Kandili’nin manevi atmosferinde buluştuğu programda Canik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, gerçekleştirdiği Kur’an-ı Kerim ziyafetiyle gönülleri mest etti. İlginin ve katılımın yoğun olduğu programda Canik Belediyesi, vatandaşlara kandil simidi ve tulumba tatlısı ikramında bulundu. Vatandaşların Berat Kandili’ni tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Berat Kandili’ne yeniden kavuşmanın, bu mübarek gecenin manevi atmosferinde hemşehrilerimizle buluşmanın şükrü ve mutluluğu içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Berat Kandili Özel Programımızı, dualar eşliğinde idrak ettik. Rabb’im ibadetlerimizi makbul, dualarımızı kabul eylesin. Milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran ve Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar da katıldı.