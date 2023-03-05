Canik Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla program düzenlenecek.
Canik Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla program düzenlenecek.
Canik Belediyesi ilçede ‘Berat Kandili Özel Programı’ düzenliyor. Programda binlerce vatandaş, Berat Kandili’nde bir araya gelecek. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleşeceği, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin seslendirileceği program, 6 Mart günü saat 19.00’da Canik Meşe Camii’nde gerçekleşecek.
Programda, Canik 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur’an-ı Kerim okuyacak, Mevlid-i Şerif ve ilahiler seslendirecek. Berat Kandili’nin dualarla idrak edileceği programda Canik Belediyesi ikramlarda bulunacak.
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