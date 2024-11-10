Samsun’un Canik Belediyesi, ara tatil döneminde öğrencileri sporla buluşturuyor.

Canik Belediyesi, ara tatil döneminde öğrenciler için Spor Parkuru Etkinliği gerçekleştiriyor. Canik’te ara tatil dönemi boyunca sürecek olan etkinlik kapsamında öğrenciler, farklı spor branşıyla tanışma imkanı bulacak. Öğrencilerin uzman eğitmenler eşliğinde zihin ve fiziksel gelişime katkılarda bulunan eğitimlerle bir araya geleceği etkinlikte yarışmalar, eğitici ve eğlenceli aktiviteler de düzenlenecek. Canik Belediyesi Spor Parkuru Etkinliği 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde saat 13.00-15.00 arasında, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.