Samsun’un Canik Belediyesi, ‘Anne Sütü ile Beslenme ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi’ gerçekleştirdi.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede, Anne Sütü ile Beslenme ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi. Dünya Emzirme Haftası’nda gerçekleştirilen eğitim programında anne adaylarına, yenidoğan bebekler için doğru emzirme teknikleri ve anne sütünün önemi konularında eğitimler verildi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına anne adayları yoğun bir ilgiyle katıldı. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, hamilelik döneminde stres yönetimi, yenidoğan sağlığı, gebeler için pilates hareketleri ve nefes egzersizleri konularında da anne adaylarına bilgiler aktarılırken, Canik Belediyesi tarafından eğitim programına katılan anne adaylarına çeşitli hediyeler verildi.