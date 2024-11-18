Samsun’un Canik Belediyesi’nin düzenlediği “Canik Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi” yarın açılacak.

19-20-21 Kasım tarihlerinde bir AVM’de gerçekleştirilecek olan sergide 35 farklı akıl, zekâ ve strateji oyunu sergilenecek. Birçok eğitici ve eğlenceli aktivitenin de yer alacağı etkinlikte akıl, zekâ ve strateji oyunlarının tarihi ile bilişsel gelişim sürecine olan katkılarına yönelik eğitim programları yapılacak.

Canik Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi’nde ziyaretçiler, ahşap oyma sanatı ile yapılan akıl, zekâ ve strateji oyunlarını yakından inceleyebilecek. Akıl, zekâ ve strateji oyunlarının gelişim sürecine ilişkin uzman eğitmenler tarafından bilgilendirmelerin de gerçekleştirileceği etkinlikte ödüllü yarışmalar da gerçekleştirilecek.

"Hemşehrilerimizi sergimize bekliyoruz"

Akıl, zekâ ve strateji oyunlarının, gelişim çağındaki çocuklara sağladığı katkıların önemine değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizdeki okullarda Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfları’nı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. İlçemizde düzenlediğimiz programlar ve etkinliklerle, çocuklarımızı ve gençlerimizi akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla erken yaşta tanışmalarını önemsiyoruz. Akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin bilişsel gelişimlerine katkılar sunuyoruz. Anlama, kavrama, problem çözme, mantık yürütme gibi özelliklerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi, Canik Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

’Canik Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi’ 19-20-21 Kasım tarihlerinde, saat 10.00 ile 22.00 arasında AVM giriş katta bulunan etkinlik alanında gerçekleştirilecek.