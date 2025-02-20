SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 52 mahallenin tamamında karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade etti. Ekiplerle birlikte sahada büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, ekiplerin kar yağışları nedeniyle başta ulaşım olmak üzere herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için 52 mahallenin tamamında karla mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, "Tüm ekiplerimizle birlikte sahada karla mücadele çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Ekipler 7/24 görev başında

Altay Kar Fırtınası ile yurda giriş yapan ve ilçede etkisini gösteren kar yağışlarına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde devam eden kar yağışları öncesi gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm mahallelerimizde ekiplerimizle birlikte görev başındayız. 52 mahallemizin tamamında karla mücadele çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. İlçemizde kar küreme ve yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm mahallelerimizde kontrollerimiz ve karla mücadele çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.