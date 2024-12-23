SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü’nde 2024 yılında 4 bin 856 çocuk ve gence sıfır atık, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve küresel iklim değişikliği konularında eğitim verdiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Yaşanılabilir bir gelecek için çocuklara ve gençlere doğa sevgisi aşılanması gerekliliğinin önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, 2024 yılı içerisinde Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü’nde 4 bin 856 çocuk ve genci sıfır atık, geri dönüşüm, küresel iklim değişikliği ve enerji verimliliği konularında uygulamalı eğitim programlarıyla buluşturduklarını açıkladı.

“4 bin 856 çocuk ve gencimize eğitim verdik”

Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü’nde çocuklar ve gençler ile birlikte yetişkin bireyler için eğitim programları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzde çocuklarımızı ve gençlerimizi sıfır atık, küresel iklim değişikliği, geri dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir ve yenilenemez enerji konularında uygulamalı eğitimlerle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzde 2024 yılı içerisinde 4 bin 856 çocuk ve gencimize eğitim verdik. Ana eğitim temalarımızla birlikte doğal kaynakların korunması ve ekosistem hakkında bilgiler aktardık. Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüz sıfır atık kültürünün toplumumuzda yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleniyor" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı ayrıca ilçede hayata geçirdikleri projeler ve farkındalık etkinlikleriyle doğa ve çevre dostu nesilleri yetirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Farkındalık oluşturuyor

Canik Sıfır Atık Köyü’nde yer alan eğitim ve oyun alanlarının tamamının geri dönüştürülebilir atıklardan ürettiklerini de belirten Başkan Sandıkçı, "Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzün yapımını tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden gerçekleştirdik. Oyun alanlarını, açık ve kapalı ders alanlarını geri dönüştürülebilir maddelerden ürettik. Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüz, sürdürülebilir çevre anlayışı açısından farkındalık oluşturan yapısıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Ziyaretçilerimiz, Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzde yer alan geri dönüştürülebilir atıklardan üretilen sanat eserleri ve oyun alanları eşliğinde eğitici ve eğlenceli dakikalara ortak olmaya devam ediyor" diye konuştu.