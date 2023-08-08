Samsun’un Canik Belediyesi, 2023-2024 eğitim sezonunda ‘Hanım Konakları’nda toplam 38 farklı alanda sertifikalı mesleki eğitim düzenleyecek.

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda yeni dönem kursiyer kayıtları başladı. Mesleki eğitim alanında art arda hayata geçirdiği projelerle istihdamda öncü olmayı sürdüren Canik Belediyesi, vatandaşları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda 2023-2024 eğitim sezonu kursiyer kayıtlarına başlayan Canik Belediyesi, yeni eğitim sezonunda ilçedeki kadınlara özel 38 farklı alanda sertifikalı mesleki eğitim düzenleyecek. Canikli kadınlar, ilgi alanları ve yeteneklerine göre dileği mesleki kurslara ücretsiz olarak katılabilecek.

Canik mesleki istihdamda zirvede

İlçede istihdama yönelik mesleki eğitimlerin devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızı sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlçemizde farklı alanlarda düzenlediğimiz mesleki eğitimlerle yüzlerce vatandaşımızı meslek sahibi olmasına vesile olduk. İstihdamına katkı sağladığımız eğitimlerimiz çerçevesinde, hanım kardeşlerimize özel mesleki eğitimler düzenlemeyi sürdürüyoruz. Hanım kardeşlerimizin farklı alanlarda uzmanlaştığı, eğitmenlerimizden birebir eğitim aldığı sertifikalı mesleki eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Yeni eğitim sezonumuzun hayırlı olmasını diliyor, tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Canik Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren tüm Hanım Konakları’nda toplam 38 farklı alanda sertifikalı mesleki eğitim düzenleyecek. İlçedeki kadınlar, Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda dileği eğitimlere başvuruda bulunarak katılabilecek.