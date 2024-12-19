Samsun’un Canik Belediyesi, 2024 yılında 320 kilogram atık ilaç bertaraf ederek çevre ve insan sağlığını korudu.

İlçedeki evlerde ve eczanelerde bulunan son tüketim tarihi geçen, kırılmış ve bozulmuş atık ilaçları toplayan Canik Belediyesi, 2024 yılında topladığı 320 kilogram atık ilacı kontrollü bir şekilde bertaraf ederek, atık ilaçların doğrudan insan sağlığını etkilemesinin ve doğal kaynakların kirlenmesinin önüne geçti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, atık ilaçları kontrollü bir şekilde bertaraf etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Öncelik sağlık

Canik’te atık ilaçları kontrollü bir şekilde topladıklarını ve bertarafını sağladıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Atık ilaçların kontrollü bir şekilde toplanarak bertaraf edilmesi hem insan hem de çevre sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Canik’imizde evlerde ve eczanelerde bulunan atık ilaçları titizlikle toplayıp, kontrollü bir şekilde bertaraf etmeye devam ediyoruz. Atık ilaç toplama çalışmalarımız kapsamında, 2024 yılı içerisinde şu ana kadar 320 kilogram atık ilacı kontrollü bir şekilde bertaraf ettik. Canik’imizde aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere belirli noktalara atık ilaç toplama üniteleri kurduk. Topladığımız atık ilaçlarla insan sağlığını korurken doğal kaynakların, yeraltı su kaynaklarının ve toprağın kimyevi maddelerle kirletilmesinin önüne geçtik" dedi.