Samsun Canik Belediyesi, ilçede 18 Mart Çanakkale Zaferi Oratoryosu gerçekleştirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Çanakkale şehitleri dualarla yâd edildi. Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği oratoryo gösterisi ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Canik Belediyesi program sonrasında vatandaşlara, Çanakkale Savaşı’nda askerlerinin menüsünde yer alan üzüm hoşafı ikramında bulundu.

Şiirler seslendirildi

Canik Belediyesi’nin ilçede gerçekleştirdiği 18 Mart Çanakkale Oratoryo programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir AVM’de gerçekleştirilen oratoryo gösterisinin ardından Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği Çanakkale şiirleri alkışları topladı. Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çanakkale Zaferi milletimizin azim, cesaret ve fedakârlıkla yazdığı ölümsüz bir destan, sarsılmaz beraberlik ruhudur. Ecdadımızdan günümüze uzanan birlik ve berberlik ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak ortak sorumluluğumuzdur. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünde vatan, millet ve mukaddes değerler uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.