SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sıfır Atık’a yönelik hayata geçirdikleri projelerle ülke ekonomisine katkıda bulunarak, 15 milyon 500 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sıfır Atık’a yönelik yeni projeleri ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Sıfır Atık’a yönelik uygulamaya aldıkları projelerle geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, geri dönüşümle enerji ve hammadde tasarrufu sağladıklarını belirtti. Geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımıyla ülke ekonomisine katkı sunduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sıfır Atık’a yönelik projelerimizle doğamızı ve çevremizi koruyor, ülke ekonomisine katkı sunuyoruz" dedi.

“15 milyon 500 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladık”

İlçede aktif hale getirdikleri Canik Belediyesi Atık Getirme Merkezleri ve iç mekân atık toplama alanlarıyla kâğıt, metal, plastik, cam, atık pil ve bitkisel atık yağların ayrı bir şekilde toplanmasını sağladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımını sağlayarak hem ortak evimiz dünyayı koruyor, hem de ülke ekonomisine katkılar sunuyoruz. Sıfır Atık’a yönelik projelerimizle enerji ve hammadde tüketiminde büyük ölçüde tasarruf sağlamaya devam ediyoruz. 2024 yılında geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımıyla elde ettiğimiz ve her geçen gün tasarruf verimi artan 15 milyon 500 bin kilovatsaat enerji tasarrufu, doğal kaynakların verimli kullanılmasına ve geri dönüşüme verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve toplumumuzda sürdürülebilir çevre anlayışını yaygın hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.