Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde 138 bin öğrenciye bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocukları ve gençleri yeni nesil teknolojilerle tanıştırmaya devam ettiklerini kaydetti. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrencileri bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 138 bin öğrenciye Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde özel olarak oluşturdukları atölyeler, laboratuvarlar, uygulama ve keşif alanlarında eğitim verdiklerini dile getirdi. Haftanın 7 günü, alanında uzman eğitmenler eşliğinde öğrencileri bilim, teknoloji ve kişisel gelişim alanlarında uygulamalı eğitim programlarıyla bir araya getirmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, "Canik’imizde teknolojiyi üreten nesilleri büyük bir özveriyle yetiştiriyoruz" dedi.

“138 bin öğrenciyi bilim ve teknoloji ile buluşturduk”

Keşif Kampüsü’nde düzenledikleri yapay zekâ, siber güvenlik ve kişisel veri güvenliği konularında seminer, konferans ve söyleşi programlarında öğrencilerle birlikte her yaş grubundan vatandaşı da ağırlamayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde geleceğin bilim insanlarını büyük bir titizlikle yetiştirmeye devam ediyoruz. ‘Çocuk Üniversitesi’ olarak adlandırdığımız Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitimlere öğrencilerimiz ilgiyle katılıyor. Özel eğitim müfredatımız eşliğinde uygulamalı ve teorik olarak 2 aşamadan oluşan eğitim programlarımızla öğrencilerimizi, geleceğin teknolojileriyle tanıştırıyoruz. 10 farklı atölyemiz, keşif alanlarımız ve laboratuvarlarımızla öğrencilerimizin ayrıca yeteneklerini keşfetmelerine vesile oluyoruz. 2023-2024 eğitim- öğretim yılında hafta içi ve hafta sonu eğitim gruplarımız olmak üzere 138 bin öğrencimizi, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturduk. Eğitim süreci içerisinde öğrencilerimiz tasarımları ve üretimleri kendilerine ait olan projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti. Başarılarıyla ve çalışmalarıyla ’Bilim ve Teknolojide Tam Bağımsız Türkiye’ yolculuğunda biz de varız dediler" diye konuştu.

Kampüste yer alan Akıncı TİHA’yı öğrencilerin yakından inceleme fırsatı bulduklarını da vurgulayan Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yer alan Akıncı TİHA, öğrencilerimizin gerçekleştirdiği çalışmalarda onlara ilham oluyor. Öğrencilerimiz, Akıncı TİHA’yı yakından inceleme fırsatı buluyor. Uzman eğitmenler eşliğinde, Akıncı TİHA’nın gölgesinde eğitimlerini sürdürüyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizi de ilgiyle ağırlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.