Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Türkiye şampiyonasında madalyaları topladı.

Canik Belediyespor Kulübü sporcuları 15-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kars’ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda gösterdikleri üstün mücadeleyle büyük başarıya imza attı. 66 ilden 412 erkek ve 221 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada, 40 kiloda mücadele eden ve tüm rakiplerini saf dışı bırakan Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kars’ta gerçekleşen turnuvada performanslarıyla seyircileri kendilerine hayran bırakan Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Mustafa Eren Doğan 42 kiloda, Beyzanur Durmuş ise 64 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Başkan Sandıkçı sporcuları tebrik etti

Canik Belediyespor Kulübü sporcularını göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gece gündüz demeden çalışan, başarılarına yenilerini ekleyen Canikli sporcularımızı gösterdikleri üstün performans ve elde ettikleri zaferlerden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin hedeflerine giden yolda her türlü desteğimizle daima onların yanındayız. Sporcularımızın başarılarında katkıda bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.