Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Robotex İnternational Robot Olimpiyatları Marmara Bölge Şampiyonası’nda birinci oldu. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleceğe yön veren nesilleri yetiştirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü her geçen gün başarılarına yenilerini ekleyeme devam ediyor. Kampüs, Robotex İnternational Robot Olimpiyatları Marmara Bölge Şampiyonası’nda engelli bireylerin sosyal yaşam içerisinde yer almalarını sağlayan, onların bilişim teknolojileri ve robotik kodlama yöntemleriyle oluşturulan 3 farklı şekilde piyano kullanılmasını sağlayan robotik kodlama ve yazılım temelli projesiyle birinci oldu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede bilim ve teknolojiye hakim nesilleri yetiştirmeye devam ettiklerini ifade ederek yarışmada hazırladıkları projelerle birinci olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencilerini tebrik etti. Kampüs öğrencilerinin, özgün projeleri ve eserleriyle başarıdan başarıya koşmaya devam ettiklerini aktaran Başkan Sandıkçı, "Kampüsümüzde geleceğe yön veren nesilleri büyük bir gayretle yetiştirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimler, Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle ortaya koydukları eserlerle başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Canik’imizin bilim ve teknoloji üssü Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde daha çok öğrencimize ulaşacak, Milli Teknoloji Hamlesi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Robotex İnternational Robot Olimpiyatları Marmara Bölge Şampiyonası’nda hazırladıkları projelerle birinci olan öğrencilerimiz Görkem Poyraz Çakmak, Akif Eren Bilgin ve proje danışmanlık görevini yürüten eğitmenimiz Cansu Aydın’ı tebrik ediyor, öğrencilerimizin yetişmesinde katkılarda bulunan ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.