Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde düzenlenen proje yarışmasında finale kaldı.

Samsun’un Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, hazırladıkları projeyle, 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde düzenlenen proje yarışmasında finale kaldı. ’SolarSense: Güneş Işığı Kontrollü Akıllı Perde Sistemi’ ve ’RoboCrafter: Otto Sürümü’ isimli projeleriyle jüri üyelerini kendilerine hayran bırakan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri Yusuf Emin Dalgıç ve Muhammet Ali Şimşek, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve binlerce projenin yer aldığı yarışmada adlarını finale yazdırdı.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz, özgün fikirleri ve eserleriyle proje yarışmalarında elde ettikleri dereceler ve başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Milli Teknoloji idealinin birer temsilcisi olan kıymetli öğrencilerimiz, ecdatlarından aldığı ilham ve yetenekleriyle Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz. 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde düzenlenen proje yarışmasında finale kalan öğrencilerimiz Yusuf Emin Dalgıç ve Muhammet Ali Şimşek’i canıgönülden kutluyor, öğrencilerimizin yetişmesinde katkılarda bulunan ailelerine, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü eğitmenimiz Zehra Kaya’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.