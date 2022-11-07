SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli kadınların, belediye tarafından verilen eğitimler neticesinde sertifikalarını alarak meslek sahibi olduklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli kadınların, belediye tarafından verilen eğitimler neticesinde sertifikalarını alarak meslek sahibi olduklarını söyledi.

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında faaliyetlerin devam ettiği hanım konakları, örnek çalışmalara imza atıyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hanım konaklarında düzenlenen sertifikalı eğitimlerle ilçedeki kadınların meslek sahibi olduklarını ve istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

“Canikli kadınlar meslek sahibi oluyor”

İlçedeki kadınların hanım konaklarında ilgi alanlarına göre aldıkları eğitimlerle meslek sahibi olduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hanım konaklarımızda ilçemizdeki kadınlara yönelik birçok farklı alanda sertifikalı eğitimler düzenliyoruz. İlgi alanlarına göre aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirme imkânı bulan kadınlarımız bu eğitimler neticesinde sertifikalarını alarak meslek sahibi oluyorlar. Onlar üretimde bulunan her aşamada katma değer sağlayarak söz sahibi oluyor. Canikli kadınlarımızın istihdamına katkı sağlıyoruz. Hanım konaklarımızda ilçemizdeki kadınlara yönelik düzenlediğimiz sosyal, kültürel ve eğitim alanında çalışmalar kadınlarımızın yoğun katılımıyla devam ediyor. Hanım konaklarımızda bugüne dek ilçemizdeki yüzlerce kadına ücretsiz sertifikalı eğitim düzenledik. Canikli kadınlarımızın kendini geliştireceği, meslek sahibi olacağı çeşitli alanlarda eğitimler, kurslar ve seminerler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

“İlçemize hanım konakları kazandırmayı sürdüreceğiz”

Başkan Sandıkçı ilçeye yeni hanım konakları kazandıracakları ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yapımına devam ettiğimiz Tenzile Hanım Konağı’nda çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Tenzile Hanım Konağı’nın içerisinde atölyeler, derslikler, etüt salonları ve uygulama alanlarıyla kadınlarımızın her ihtiyacına cevap verecek nitelikte olacak. En kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. İnşallah ilçemize kadınlarımızın mesleki ve sosyal anlamda kendilerini geliştirecekleri yeni hanım konaklarını kazandırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Canik Belediyesi Hanım Konaklarında kadınlara yönelik biçki-dikiş, el sanatları, dekoratif ürünler, aşçılık-pastacılık, iğne oyaları, Kur’an-ı Kerim, Arapça-tefsir, takı tasarımı, kağıt rölyef, mefruşat, kuaförlük-cilt bakım kurslarının yanı sıra işaret dili, anne destek, psikolojik danışmanlık, kuaförlük hizmeti eğitimleri ile sağlık ve kişisel gelişim seminerleri düzenleniyor.