Canik Belediyesi ilçedeki gençleri Ankara’da gerçekleşen ’Tam Bana Göre Festival’le buluşturdu.

Canik Belediyesi ilçedeki gençleri Ankara’da gerçekleşen ’Tam Bana Göre Festival’le buluşturdu.

Canik Belediyesi ve Türkiye’deki farklı belediyelerin katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivale katılan gençler; söyleşiler, konserler, spor aktiviteleri, gösteriler, yarışmalar, sertifikalı eğitimler, bilim ve teknoloji alanında atölye çalışmaları, sanal gerçeklik gibi pek çok etkinlikle bir araya geliyor.

"Gençlerimiz yeni deneyimler kazanacak"

Canikli gençlerin Tam Bana Göre Festival’de bilgi ve tecrübelerini artıracaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz festival alanı içerisinde onlar için özel olarak hazırlanan çeşitli etkinlik alanlarında bulunan eğitici aktivitelerle yeni deneyimler kazanacak, bilgi ve tecrübelerini artıracaklar. Gençlerimiz festivalde Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen diğer gençlerle bir araya gelerek birçok eğitici ve eğlenceli aktiviteler eşliğinde birlikte zaman geçirecekler” dedi.

"Milyonlarca gencimizi stant alanımızda ağırlayacağız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, festival süresince Canik Belediyesi stant alanında milyonlarca genci ağırlayacaklarını ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Festival’de bulunan stant alanımızda gün içerisinde ülkemizin farklı şehirlerinden katılım sağlayan gençlerimizi ağırlıyoruz. Onlarla hasbihal ediyor, ilçemizde gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmaları kendilerine anlatıyoruz. Bunun yanı sıra stant alanımızda düzenlediğimiz bilgi yarışmaları ve eğitici, eğlenceli oyunlarla beraber vakit geçiriyoruz. Gençlerimizin belediyemize göstermiş olduğu yoğun ilgiyi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Festival süresince milyonlarca gencimizi stant alanımızda ağırlayacağız” diye konuştu.