Samsun Canik Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında, ‘Canikli Gençler Ecdadın İzinde’ sloganı ile 12. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderdi.

Uğurlama töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen onlarla ve velilerle uzun süre sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencileri Çanakkale’ye yolcu etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’te geçmişinden ilham alan, tarih şuuru yer edinen nesiller yetiştiriyoruz” dedi. Veliler ve öğrenciler, ilçede gerçekleştiren programlardan dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ederek, duydukları memnuniyetleri ifade etti.

Canik’teki tüm 12. sınıf öğrencileri Çanakkale’ye

Canik Belediyesi’nin ilçedeki tüm 12.sınıf öğrencilerini Çanakkale ile buluşturacağı, Çanakkale Tarih ve Çanakkale Şehitlikleri Ziyaret Programlarının ilk kafilesini uğurladıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’te geçmişinden ilham alan, tarih şuuru yer edinen nesiller yetiştiriyoruz. İlçemizde eğitim hayatlarını sürdüren tüm 12. sınıf öğrencilerimizi, söz verdiğimiz gibi şehitler diyarı Çanakkale’yle buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz, tarihin dönüm noktalarından olan ve aziz milletimizin zaferiyle sonuçlanan Çanakkale kara ve deniz muhaberelerinin yaşandığı bölgeleri ve Çanakkale şehitliklerini rehberler eşliğinde ziyaret edecekler. Programımız dâhilinde 12. sınıf öğrencilerimizi Çanakkale’ye uğurlayamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen uğurlama törenine, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede hayata geçen programla, Canik’teki tüm 12. sınıf öğrencileri Cumhuriyet’in 100. yılında Çanakkale’yi ziyaret edecek.