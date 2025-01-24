Samsun’un Canik Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için parkur etkinliği düzenliyor.

Canik Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Belediyenin ilçede gerçekleştireceği parkur etkinliğinde öğrenciler, yarıyıl tatilinde sporla bulaşacak. Öğrenciler, özel olarak oluşturulan parkur alanlarında fiziki gelişime katkılar sunan spor etkinlikleri, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle tatilin keyfini doyasıya yaşayacak. Çocuklar için ödüllü yarışmaların da düzenleneceği etkinlik 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde, 13.00-15.00 saatleri arasında Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm çocukları parkur etkinliğinde buluşmaya davet etti.

“Öğrencilerimizin verimli bir tatil süreci geçirmelerini önemsiyoruz”

Yarıyıl tatili ve ara tatil dönemlerinde öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişime katkılar sunan etkinlikler ve aktivitelerle bir araya getirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Öğrencilerimizin verimli bir tatil süreci geçirmelerini önemsiyoruz. Tatil dönemlerinde öğrencilerimizi birçok eğitici ve eğlenceli etkinlikle bir araya getiriyoruz. Canik’imizde düzenleyeceğimiz parkur etkinliği ile öğrencilerimizi, yarıyıl tatili sürecinde sporla buluşturacağız. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde sürdüreceğimiz parkur etkinliğiyle öğrencilerimize ayrıca spor branşları ve sporun sağlıklı yaşam için gerekliliği hakkında bilgiler vereceğiz. Programlarımız ve etkinliklerimizle öğrencilerimizin tatil sevincine ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.