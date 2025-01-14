Samsun’un Canik Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı ve Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenen projeyle öğrencileri, yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacak.

Canik Belediyesi, siber güvenlik ve yapay zekâ alanında yeni atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenen ’Girişimci Kızlar Yapay Zekâ ile Yükselişe Geçiyor’ projesi çerçevesinde ilçedeki öğrencilere yapay zekâ, siber güvenlik, girişimcilik ve siber güvenlik farkındalığı konularında eğitim programları gerçekleştirilecek. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenecek olan eğitimler kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görevleri ve faaliyet alanları hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunulacak. Canik’te yapay zekâ ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturan projelere imza atmayı sürdürdüklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, proje ile yapay zekâ ve siber güvenlik bilincini öğrenciler başta olmak üzere daha geniş kitleler üzerinde yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, "Siber Vatan’ın neferlerini yetiştirmeye devam ediyoruz" şeklinde ifade etti.

Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenen ‘Girişimci Kızlar Yapay Zekâ ile Yükselişe Geçiyor’ projesi çerçevesinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’ndeki yapay zekâ ve siber güvenlik atölye sayılarını artıracaklarını belirten Başkan Sandıkçı, "Siber güvenlik ve yapay zekâ eğitimleri, üzerinde büyük bir titizlikle çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz eğitim alanlarının başında geliyor. Öğrencilerimiz başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşımızı Siber Vatan konusunda farkındalık programlarıyla buluşturuyoruz. ’Girişimci Kızlar Yapay Zekâ İle Yükselişe Geçiyor’ projemizle, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzdeki siber güvenlik ve yapay zekâ eğitim atölyelerinin sayılarını arttıracak, daha çok öğrencimizi siber güvenlik ve yapay zekâ eğitimleriyle buluşturacağız. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde öğrencilerimize yapay zekâ, siber güvenlik, Siber Güvenlik Başkanlığı görev ve çalışma alanları, yapay zekâ algoritmaları ve Yapay Zekâ Mühendisliği konularında eğitimler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Belediye tarafından hazırlanan ve Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Girişimci Kızlar Yapay Zekâ ile Yükselişe Geçiyor’ projesi çerçevesinde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ilçedeki 3 bin kız öğrenciye yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarında uygulamalı eğitim programları gerçekleştirilecek. Vatandaşlara yönelik yapay zekâ ve siber güvenlik farkındalık programları da düzenlenecek olan projeyle, Canik’teki kız öğrencilerin yapay zekâ araçlarını kullanarak problem çözmeleri, yapay zekâ yazılım dillerini ve siber tehditlere karşı savunma yöntemlerini öğrenmeleri hedefleniyor.