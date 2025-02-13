Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin tüm mahallelerinde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini, park alanlarını, cadde ve sokakları yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

Canik’in cadde, sokak ve parklarını estetik dokunuşlarla modern bir görünüme kavuşturduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni parklar kazandırırken kullanımda olan parkları ise yenilemeye, parklara yeni oyun grupları eklemeye ve çocuklar için daha güvenli bir hale getirmeye devam ettiklerini kaydetti. Planlı çalışmalarla ilçede modern ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam ettiklerini belirten Sandıkçı, "Canik’imizin çehresine yeni projelerle değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirdikleri saha analizleri ile vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda ilçedeki caddeleri, sokakları ve park alanlarını plan dâhilinde yenilemeye ve Canik’in çehresine değer katan projeleri ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizin çehresine projeler ve yatırımlarla değer katmaya devam ediyoruz. İlçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyor, caddelerimizi ve sokaklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Canik’teki 76. parkımızı hemşehrilerimizin ve gönlü güzel çocuklarımızın hizmetine sunduk. Mevcut kullanımda olan parklarımızı ise yenilemeye ve yeni oyun grupları eklemeye devam ediyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarıyla caddelerimizi, sokaklarımızı modern bir görünüme kavuşturuyor, daha konforlu bir hale getiriyoruz. Tüm çalışmalarımızı yerinde takip ediyor, hemşehrilerimizle çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Özellikle hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Canik’imizin için çalışmaya, üretmeye ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.