Samsun’un 17 ilçesindeki öğrenciler ve öğretmenler, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde özel olarak oluşturulan atölyeler, laboratuvarlar ve keşif alanlarını gezdi. Öğrenciler bilim ve teknoloji eğitim alanlarına hayran kaldı.

Samsun’un 17 ilçesinde eğitimlerini sürdüren lise öğrencileri ve farklı branşlarda görevlerini sürdüren öğretmenler Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret etti. Öğrencilerin, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde özel olarak oluşturulan atölyeler, keşif alanları ve laboratuvarları hayranlıkla incelediği ziyaret programında, burada bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirilen uygulamalı ve teorik eğitimler hakkında uzman eğitmenler tarafından bilgiler verildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirdikleri farkındalık etkinlikleriyle öğrencilerin bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etme imkânı bulduklarını ve eğitim programlarıyla yeni nesil teknolojilerle tanıştıklarını ifade etti.

"Gelecek nesiller için atılan tarihi bir adım"

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde yer alan 10 farklı atölyeyi, keşif alanlarını ve laboratuvarları yakından inceleyen öğrenciler, keşif alanlarında ise bilim ve teknoloji etkinlikleriyle bir araya geldi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde her yaş grubundan vatandaşı ağırlamayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde Milli Teknoloji Hamlesi, yerli ve milli teknoloji konularında yıl içerisinde birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Samsun’un 17 ilçesinden Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret eden öğrenciler eğitim olanaklarını ve eğitim uygulamalarını beğendiklerini ifade ederken öğretmenler ise duygu ve düşünlerini, "Burada çocukları ve gençleri geleceğe hazırlayan, onların yeni nesil teknolojilerle tanıştıran bir eğitim modeli var. Bu kampüs, gelecek nesiller için atılan tarihi bir adım. Bilim ve teknoloji konularında öğrencilerin yeni yetiler kazanmasına vesile olan, öğrencilerin eğlenirken öğrendiği eğitim müfredatı ve uygulamaları ise gerçekten takdire şayan" şeklinde aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde yürütülen Genç AR-GE Projesi çerçevesinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenler, ziyaret programı sonunda kampüste yer alan Akıncı TİHA’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.