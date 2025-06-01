SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni oyun gruplarının yer aldığı modern parkları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni parklar kazandırmayı sürdürdüklerini kaydetti. Yeni oyun gruplarıyla donatılan, peyzaj alanları ve dinlenme alanlarının yer aldığı modern parkları vatandaşların ve çocukların hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imiz için seferberlik halinde çalışıyor, yeni parkları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

İlçede 76. parkı vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni parkların yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, "Canik’imize çocuklarımızın ve ailelerimizin gönüllerince vakit geçirebildiği yeni parkları kazandırmaya devam ediyoruz. Hali hazırda kullanımda olan parklarımızı yenilerken, aynı zamanda yeni parklarımızın yapım çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Sosyal yaşam alanlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 76. parkımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yeni parklarımızı hizmete sunarak bu sayımızı daha yukarılara taşıyacağız. Canik’imizin çehresinde değer katan yeni oyun gruplarıyla donattığımız modern parkları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.