Canik Belediyesi TEKNOFEST takımları yarışmalarda birinci oldu.

Canik Belediyesi’nin destekleriyle TEKNOFEST yarışmalarına katılan takımlar, yer aldığı kategorilerde özgün proje ve tasarımları ile birinci oldu. Canik Belediyesi’nin destekleri ile TEKNOFEST yarışmaları, Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisi’nde, ‘Yapay Zekâ Tabanlı İHA Kontrol İstasyonu’ adlı proje ile mücadele eden İKARUS Takımı ile ‘Elektrikli Araç Batarya Kutuları İçin Yüksek EMI Kalkanlama Performansına Sahip Doğal Fiber Takviyeli Multi- Fonksiyonel Kompozitlerin Geliştirilmesi’ adlı proje ile Makine İmalatı ve Otomativ Kategorisi’nde, yer alan EMCASE Takımı, yarışmalara katıldıkları kategorilerde birinciliği göğüsledi. Gençlerin eğitimine ve bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, takımları başarılarından dolayı kutladı.

TEKNOFEST 2023’te Canik rüzgârı

Festival alanında yer alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü stant alanı festival boyunca ziyaretçi akımına uğrarken, Canik Belediyesi’nin desteklediği TEKNOFEST Takımları ise yarışmalarda ödülleri adeta sildi süpürdü. Takımlar ödüllerini TEKNOFEST 2023’ün düzenlendiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen görkemli ödül töreni ile teslim aldı.

“TEKNOFEST’te bir marka halinde geldik”

TEKNOFEST 2023’de elde ettikleri başarılardan dolayı İKARUS Takımı ile EMCASE Takımı’nı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “TEKNOFEST’te bulunduğumuz her alanda bir marka halinde geldik. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzün standı katılımcılar tarafından büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST yarışmalarında desteklediğimiz takımlarımız yarışmalardan derece ile ayrıldı. TEKNOFEST 2023’de destek verdiğimiz takımlarımız ise kendi kategorilerinde birinci oldu. Gençlerimizin gerçekleştirdiği çalışmalara her zaman destek veriyoruz. Onların kaliteli bir şekilde eğitim almalarını önemsiyoruz. Önemli projelere imza atan, kendinden sonraki nesillere örnek olacak bir toplumun yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Yarışmalarda birinci olan takımlarımızı yürekten kutluyor, onları yetiştiren ailelerine ve danışman hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.