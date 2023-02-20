Vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına hijyen ve son tüketim tarihi kontrollerini yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirdikleri bilgisini verdi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market reyonlardaki ürünleri tek tek inceledi; reyon ve kasa fiyatları ile ürün gramaj kontrollerini gerçekleştirdi.

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