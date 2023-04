Samsun’un Canik Belediyesi ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerini iftar programında ağırladı.

Canik Belediyesi tarafından ’Dünya Yetimler Günü’nde düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklar ve aileleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi. Çocuklar, Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Hacivat ile Karagöz gösterisi, interaktif oyunlar, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle iftar saatini beklerken doyasıya eğlendi. İftar öncesinde çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla birlikte düzenlenen etkinliklere katıldı. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bizler çocuklarımızın, daha iyi şartlarda büyüyebilmeleri adına başta eğitim olmak üzere onlar için her alanda büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler biliyoruz ki, bu dünyada en güzel duygu çocuklarımızın yüreğine dokunup yüzünde bir tebessüm olabilmektir” dedi.

“Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki yetim ve öksüz çocukların her türlü ihtiyaçlarının takip edilerek karşılandığını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Mübarek Ramazan ayının bereketini paylaşıyoruz. Dünya Yetimler Günü’nde ilçemizdeki yetim ve öksüz çocuklarımızla birlikte iftar programında bir araya geldik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bizler yetiştirildiğimiz kültür, aldığımız eğitim itibariyle her daim kardeşlerimizi takip ediyor, kendilerini asla yalnız bırakmıyoruz. Onların her türlü ihtiyacını karşılamak, yardımcı olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizler çocuklarımızın, daha iyi şartlarda büyüyebilmeleri adına başta eğitim olmak üzere onlar için her alanda büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler biliyoruz ki, bu dünyada en güzel duygu çocuklarımızın yüreğine dokunup yüzünde bir tebessüm olabilmektir” ifadelerini kullandı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

İlçedeki yetim ve öksüz çocuklar için İftar programı öncesinde etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde kurulan atölyelerde kültürel ve sanatsal etkinlikler, interaktif oyunlar, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle doyasıya eğlendi. Çocuklar için düzenlenen Hacivat ile Karagöz gösterisi ise renkli görüntülere sahne oldu. İftar programının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal da katıldı.