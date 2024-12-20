SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Canik Viyadüğü’nü Samsunspor’un renkleri ile süslüyor. Taraftar dernekleri de belediyenin bu çalışmasını desteklediğini açıkladı.

Şehrin en çok kullanılan güzergahlarından biri olan Canik Viyadüğü’nün renkleri, SBB tarafından yenileniyor. Henüz çalışmalar devam ederken bazı spekülasyonlar üzerine açıklama yayımlayan Samsunspor Taraftar Grupları, Başkan Halit Doğan’ın örnek bir çalışma içerisinde olduğunu bildiklerini ve heyecanla beklediklerini açıkladılar.

Başkan Halit Doğan’ın Samsunspor sevdasından ve hassasiyetinden şüphe duymadıklarını ifade eden taraftar grupları yaptıkları açıklamada, “Samsun’un Canik ilçesinde bulunan viyadük ile ilgili yaşanan renk tartışması ve bilgi kirliliği üzerine Samsunspor taraftarlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Söz konusu viyadükte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın örnek bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu çalışma kapsamında sevdamızın renkleri olan kırmızı ve beyaz renklerle boyanacak olacak viyadükte hepimizi mutlu edecek büyük görsel çalışmalar da hazırlanıyor. Samsunspor sevdasından ve kırmızı-beyazlı renklerimize olan hassasiyetinden şüphe duymadığımız Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın önümüzdeki haftalarda tamamlanacak bu çalışma için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmanın tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise Canik Viyadüğü’nün yakında kırmızı-beyaz olacağı mesajı verilerek, "Beklemede kalın, bir sürprizimiz var” denildi.