Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, Londra’daki IAV 2025 Fuarında sundukları yenilikçi teknolojilerle dikkatleri üzerine çekti.

Dünya savunma sanayisinin önde gelen oyuncuları, 21-23 Ocak 2025 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen International Armored Vehicles (IAV) 2025 Fuarı’nda bir araya geldi. CANiK’in bağlı olduğu SYS Grup bünyesinde faaliyet gösteren AEI Systems ve UNIROBOTICS, fuar boyunca sergiledikleri yenilikçi teknolojilerle büyük ilgi gördü.

2022 yılında SYS Grup’a katılan AEI Systems, özellikle orta kalibre top sistemlerindeki uzmanlığıyla hem platform üreticileri hem de son kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. AEI Systems, yenilikçi tasarımı ve özgün teknolojisi ile dünya savunma sanayisine katma değer sunan çözüm ortağı olarak öne çıktı. Fuarın dikkat çeken ürünlerinden biri, AEI Systems’ın üstün performansı ve dayanıklılığıyla bilinen 30x113mm düşük tepmeli orta kalibre topu Venom LR oldu.

Bir diğer grup şirketi UNIROBOTICS ise İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi (Counter-Unmanned Aerial Systems-C-UAS) konseptinde geliştirdiği çözümle uluslararası otoritelerden tam not aldı. Son dönemde önemli bir tehdide dönüşen insansız hava araçlarına karşı etkin savunma sağlayan bu çözüm, kullanıcılara maliyet etkin ve ileri teknoloji ürünü bir seçenek sunuyor. UNIROBOTICS, özellikle üstün stabilizasyon ve hassas hedefleme yetenekleri ile öne çıkan uzaktan komutalı silah sistemleriyle tercih ediliyor. AEI Systems ve UNIROBOTICS, etkinlik boyunca SYS Grup ekosisteminin yenilikçi ve öncü yaklaşımını gözler önüne serdi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki güçlü konumunu uluslararası platformda başarıyla temsil etti. SYS Grup ve bağlı şirketler, fuar boyunca ürünlerinin tanıtımlarını gerçekleştirdi, yeni iş birlikleri için yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin başarısını ihracatta elde ettiği sonuçlarla taçlandıran SYS Grup, önceki yıl Türkiye’den 136 milyon dolar olan ihracatını 2024’te 172 milyon dolara çıkardı. SYS Grup, yeni ürün ve pazarların da katkısıyla 2025 yılına yeni bir ihracat rekoru sığdırmayı amaçlıyor. SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, fuar ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Birleşik Krallık, SYS Grup için öncelikli bir pazar konumunda ve bu etkinlik, bu bölgedeki varlığımızı güçlendirmek adına kritik bir fırsat sundu. Grup şirketlerimizden AEI Systems ve CANiK’in geliştirdiği üstün nitelikli silahlarımız, UNIROBOTICS tarafından tasarlanan ileri teknoloji Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ile geniş bir yelpazede platformlara entegre edilebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu entegrasyon kabiliyeti, modern savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir. Bu başarımız, hem savunma sanayii iş birliklerimizi geliştirmek hem de Birleşik Krallık pazarında daha etkin bir şekilde yer almak adına önemli bir adım oldu.”